D'Alessandro é um dos comentaristas do programa Seleção CatarFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 15/12/2022 22:04

Ex-jogador e um dos comentaristas do "Seleção Catar", do SporTV, D'Alessandro pediu a torcida dos brasileiros para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Durante o programa desta quinta-feira, D'Ale destacou a importância de defender o futebol sul-americano e lembrou de uma fala polêmica de Mbappé.

"Quando tem uma seleção sul-americana, e falando sem hipocrisia, a gente tem que torcer. Temos que defender o nosso futebol sul-americano. Muitos falaram que o futebol europeu era melhor, o Mbappé declarou também. Acho que nós temos que defender seja a seleção que for, seja Brasil, Colômbia, Uruguai, Argentina", disse o ex-jogador.

Esta declaração citada por D'Alessandro aconteceu em maio deste ano. À TNT Sports, o camisa 10 da seleção francesa disse que o futebol da América do Sul não é tão avançado quanto o da Europa.

"Tem a França já (uma das favoritas). Eu penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando a gente chega na Copa do Mundo estamos prontos", afirmou Mbappé, na época.



"A Argentina e o Brasil nesse aspecto não têm isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham", completou.





D'Alessandro também lembrou que alguns brasileiros não torcerão pela Argentina na decisão, mas sim por Messi. De acordo com ele, essa admiração e torcida também é recíproca por parte de alguns argentinos com ídolos do Brasil.

"Hoje existe um fato determinante para o brasileiro, não a maioria, mas sim para alguns torcerem para a Argentina. Chama-se Messi. É um fator determinante. E, com muitos que falei na rua ontem, me contaram que não vão torcer para a Argentina, vão torcer para o Messi. Esse é um fator determinante, um fator importante, que demonstra o carinho nosso e o carinho do povo brasileiro pelo futebol. Mostra o que significa um dos melhores do mundo", destacou D'Alessandro.

"Depois, sinceramente, acho que o povo argentino, não em sua maioria, admiramos muito os jogadores brasileiros, muito, muito. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo... Nós admiramos muito o futebol brasileiro, torcemos muito para os jogadores. Isso foi recíproco sempre. Não é que a gente torcia para o Brasil, mas sempre aconteceu o que está acontecendo agora. Torcer para um atleta que nos representa na sua maneira de jogar, de se comunicar e de se comportar dentro do campo", finalizou D'Ale.

Em tempo: Argentina e França se enfrentarão no domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. Quem vencer conquistará tricampeonato mundial.