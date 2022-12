Bounou durante o jogo entre França e Marrocos - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 15/12/2022 17:26

Catar - Destaque na campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo do Catar, o goleiro Yassine Bounou, que atualmente defende o Sevilla, pode se transferir para um gigante europeu após o Mundial. Segundo o jornal alemão "TZ", o arqueiro entrou na mira do Bayern de Munique.

A chegada de Bono seria para suprir a ausência de Manuel Neuer, que sofreu uma lesão na tíbia enquanto esquiava poucos dias após a a seleção alemã ser eliminada pela segunda vez seguida na fase de grupos do Mundial e não poderá atuar no restante da temporada. O nome do marroquino foi indicado pelo ex-goleiro Oliver Kahn, que atualmente trabalha como CEO do Bayern de Munique.



Kahn acompanhou in loco alguns jogos da Copa do Mundo, entre eles o duelo entre Portugal e Marrocos, pelas quartas de final. Na ocasião, Bono foi peça fundamental para que os africanos saíssem de campo classificados e foi eleito o melhor da partida. Ele também recebeu o prêmio contra a Espanha, nas oitavas.

O contrato de Bono com o Sevilla vai até 2025. O jogador de 31 anos foi revelado pelo Wydad Casablanca e tem passagens pelo time B do Atlético de Madrid, além de Zaragoza e Girona, todos da Espanha.