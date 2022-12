Argentina buscará o tri da Copa do Mundo - AFP

Argentina buscará o tri da Copa do MundoAFP

Publicado 15/12/2022 18:20

Catar - Na final de domingo, contra a França, a Argentina de Lionel Messi espera repetir a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2010, que tinha seus ex-companheiros de Barcelona Xavi e Andrés Iniesta, o único país campeão mundial depois de uma derrota no jogo de estreia.

Historicamente, uma derrota na primeira partida do torneio vem acompanhada de uma decepção na final, como aconteceu para a Alemanha Ocidental em 1982, a Argentina em 1990 e a Itália em 1994.

Derrotada na estreia no Catar pela Arábia Saudita (2 a 1), a 'Albiceleste' tentará copiar a Espanha, que no Mundial da África do Sul começou com uma derrota para a Suíça (1 a 0) antes de chegar à final, quando venceu a Holanda (1 a 0 na prorrogação).

Se forem excluídas as edições que eram abertas com jogos de eliminação direta, os campeões estrearam com vitória em 16 ocasiões - num total de 19 -, com dois empates e uma derrota.

Em 1966, a Inglaterra empatou sem gols com o Uruguai no primeiro jogo, o que não a impediu de conquistar o título 19 dias depois, sobre a Alemanha Ocidental (4 a 2 na prorrogação).

Em 1982, a Itália também começou com um 0 a 0 diante da Polônia, antes de mais dois empates na primeira fase, contra Peru (1 a 1) e Camarões (1 a 1).

Mais tarde, a 'Azzurra' foi campeã na final em Madri, onde derrotou a seleção alemã, que tinha começado o torneio com uma derrota para a Argélia (2 a 1).

Em seus títulos de 1978 e 1986, a Argentina venceu os jogos de estreia, contra Hungria (2 a 1) e Coreia do Sul (3 a 1), respectivamente.

Em 1990, na Itália, o time de Maradona, vigente campeão, começou com uma derrota surpreendente para Camarões (1 a 0). Apesar de ter se classificado entre os quatro melhores terceiros colocados da fase de grupos, a seleção argentina conseguiu chegar à final do torneio.

Na decisão, foi derrotada pela Alemanha (1 a 0) com um gol de pênalti de Brehme, em um jogo com os mesmos protagonistas, mas com o resultado oposto ao da final de 1986.

Em 1994, nos Estados Unidos, a Itália, que foi dominada pela Irlanda na estreia, também avançou às oitavas no sufoco, mas chegou à final. No jogo decisivo, contra o Brasil, foi derrotada nos pênaltis após empate em 0 a 0 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação.