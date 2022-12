Mbappé foi pedir desculpas ao torcedor atingido por uma bolada no aquecimento - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 15/12/2022 17:55

Catar - Um torcedor da França viveu um momento inusitado na partida que garantiu a vaga na final da Copa do Mundo de 2022, nesta última quarta-feira (14), no estádio Al Bayt. Atingido por uma bolada de Kylian Mbappé, o torcedor teve a oportunidade de falar com o craque francês. O problema, no entanto, é que ele não se lembra da situação. Em entrevista, ele afirmou que estava 'nocauteado'.

Durante o aquecimento, Mbappé treinava finalizações quando acertou um torcedor francês com uma bolada. O camisa 10 dos Le Bleus foi em direção à arquibancada para prestar atendimento médico e pedir desculpas. Em entrevista, ele revelou que não lembra de Mbappé pedindo desculpas e que só soube disso após outros torcedores mostrarem os vídeos.

"Eu comecei a ouvir as pessoas dizendo 'Kylian, Kylian, Kylian', então eu vi os vídeos que me mostraram com ele vindo me ver. Mas eu não percebi. Precisei de alguns minutos para me recuperar. Eu estava na bateria da torcida e não vi a bola vindo mesmo. Foi direto no meu rosto. Caí instantaneamente, estava completamente nocauteado", disse o torcedor.

Apesar de não lembrar do pedido de desculpas de Mbappé, o torcedor ganhou de presente a bola que o atingiu. Ele agradeceu o camisa 10 francês pelo presente e também pelo gesto de ir em sua direção para pedir desculpas e prestar atendimento.

"Estou saindo com a bola que levei no rosto e isso eu dedico ao Kylian (Mbappé) por algo para recordar desta semifinal. Realmente aprecio o gesto dele de vir até nós para saber notícias sobre mim. Realmente me tocou", afirmou.

Atual campeã mundial, a França defende a coroa e busca o tricampeonato diante da Argentina, domingo (18), às 12h (de Brasília), em Lusail.