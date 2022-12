Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do Mundo - AFP

Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do MundoAFP

Publicado 15/12/2022 16:50 | Atualizado 15/12/2022 16:50

Catar - A Fifa confirmou, na tarde desta quinta-feira, que o polonês Szymon Marciniak apitará a final da Copa do Mundo entre Argentina e França, no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail. Ele será auxiliado pelos compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

O trio já comandou duas partidas neste Mundial. Curiosamente, um jogo de cada uma das duas seleções finalistas: França 2 x 1 Dinamarca, pela segunda rodada da fase de grupos, e Argentina 2 x 1 Austrália, pelas oitavas de final.



No Mundial da Rússia, em 2018, Marciniak apitou duas partidas: Argentina 1 x 1 Islândia e Alemanha 2 x 1 Suécia. No entanto, não teve bom desempenho e deixou de dar um pênalti claro para os suecos contra os alemães. Por conta disso, foi dispensado pela Fifa no meio do torneio.

Ao longo dos últimos quatro anos, Szymon Marciniak evoluiu e chegou a apitar a final da Supercopa da Uefa em 2018/19, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Porém, ficou de fora de finais europeias por conta de lesões.