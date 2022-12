Cerimônia de abertura do jogo entre França e Marrocos, válido pela semifinal da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Cerimônia de abertura do jogo entre França e Marrocos, válido pela semifinal da Copa do Mundo do CatarFOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Nesta quinta-feira, a Real Federação Marroquina de Futebol soltou um comunicado em que protesta "veementemente" contra a arbitragem do jogo da semifinal da Copa do Mundo, diante da França. Em nota, a entidade destacou que "não hesitará em defender os direitos da seleção" e criticou o árbitro da partida, César Arturo Ramos Palazuelos (FIFA-MEX).

"A Real Federação Marroquina de Futebol protestou veementemente contra a arbitragem do jogo da seleção marroquina contra a seleção francesa, comandada por Cesar Arturo Ramos Palazuelos. Ao mesmo tempo, (a FRMF) estranha o fato de o sistema do VAR não ter reagido a estas situações de arbitragem. A Real Federação Marroquina de Futebol afirma que não hesitará em defender os direitos da nossa seleção, apelando à equidade na tomada das medidas necessárias face à injustiça arbitral praticada contra a seleção marroquina no jogo frente à seleção francesa, pelas semifinais da Copa do Mundo", diz a nota.

A nota não diz quais são lances incomodaram a Real Federação Marroquina de Futebol. No entanto, uma situação chamou a atenção dos torcedores e gerou debate nas redes sociais. Após uma dividida na área francesa, aos 26 minutos do primeiro tempo, o árbitro viu falta de Boufal em cima de Theo Hernández. O jogador de Marrocos, inclusive, foi punido com cartão amarelo. O debate era se, na verdade, a falta foi em cima do atleta marroquino, o que acarretaria em pênalti. Naquele momento, os Bleus venciam o jogo por 1 a 0.





Em tempo: Marrocos volta a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia no Estádio Khalifa Internacional. A partida é válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar.