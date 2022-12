Júlio César - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/12/2022 13:48

Catar - Goleiro titular do Brasil nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, Júlio César saiu em defesa de Alisson pelas críticas que o camisa 1 recebeu após a eliminação da Seleção para a Croácia, nas quartas de final do Mundial do Catar, após não defender nenhuma cobrança na disputa de pênaltis. Durante um evento de atletas "legendários" da Fifa, em Doha, o ídolo do Flamengo afirmou que o jogador do Liverpool fez uma Copa consistente.

"Eu acho que, num todo, o Alisson fez uma Copa bacana, nas duas primeiras partidas não foi muito testado, quase não teve chute no gol, na terceira partida entrou o Ederson, e contra a Coreia ele fez um partidaço. As defesas contra a Coreia só mostraram o porque ele estava vestindo a camisa 1 da Seleção, porque é o titular do Tite. Ninguém teve dúvidas do por que ele estava sendo titular", disse Júlio.



"Contra a Croácia, ele teve poucas participações durante o jogo, um único chute no gol, uma bola desviada e o Alisson não conseguiu defender. Acho que pelo fato de estar fora da partida, isso é ruim para um goleiro. Obviamente, em todas as derrotas as críticas vão existir, Alisson já foi considerado melhor goleiro do mundo, hoje é top-3 sem dúvidas. Quando as coisas não acontecem de forma positiva, as críticas acontecem. Toda vez que você mostra o quanto é bom, a cobrança só aumenta. Infelizmente nos pênaltis ele não conseguiu, são detalhes que decidem, os croatas foram mais eficazes que nós", completou.

O ex-goleiro também falou sobre a decisão do próximo domingo. Apesar de exaltar Messi, ele descarta torcer pela Argentina na final.

"É óbvio, como brasileiro tenho que torcer para a França. Adoro o Messi, para mim ele é incrível, sensacional, é bonito ver o Messi jogar. Tem essa rivalidade gostosa de Brasil x Argentina. Se tivesse Brasil na final, os argentinos também torceriam para a França. Não vamos ser hipócritas nesse momento né, gente? Mas obviamente os amantes do futebol que não são brasileiros estão torcendo para a Argentina levar essa Copa pela carreira linda que vem construindo até então", declarou.