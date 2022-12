Cody Gakpo está na mira do Real Madrid, do Manchester United e do Bayern de Munique - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 15/12/2022 11:55

Catar - Com boas atuações na Copa do Mundo de 2022, o meia-atacante Cody Gakpo valorizou e aumentou o interesse dos clubes para a próxima janela de transferências. O holandês, que já impressionava com o desempenho no PSV, da Holanda, no início da temporada 2022/23, foi o destaque da Laranja Mecânica no Mundial do Catar.

Na temporada 2022/23, Gakpo marcou 13 gols e deu 18 assistências em 24 jogos disputados pelo PSV. Ele foi eleito o melhor jogador do mês de outubro no Campeonato Holandês e foi para a Copa do Mundo com a moral alta. Na fase de grupos, marcou três vezes, sendo um gol em cada jogo, e terminou a competição como o artilheiro holandês.

"Tem que ser venda recorde do PSV e também o lance certo para os planos do Cody (Gakpo). Ainda não temos propostas oficiais. Vamos ver se algum clube vai pagar muito dinheiro em janeiro", disse o diretor Marcel Brands.

Segundo a imprensa inglesa, o Manchester United é o principal interessado na contratação de Gakpo. O holandês foi indicado pelo técnico Erik ten Hag, que comandou o rival Ajax e conhecia o potencial do jogador. Ele chegaria ao clube para ser uma peça de reposição para Cristiano Ronaldo, que teve o contrato rescindido durante a Copa do Mundo.

Além do Manchester United, o Real Madrid e o Bayern de Munique também estão monitorando o jogador holandês. O clube espanhol, inclusive, é conhecido por contratar destaques das Copas do Mundo. Em 2018, acertou com os belgas Courtois e Hazard. Já em 2014, foi a vez de Navas, James Rodríguez e Kroos. No passado, também contratou Ronaldo, em 2002, e Cannavaro, em 2006.