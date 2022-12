Bounou durante o jogo entre França e Marrocos - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 14/12/2022 21:48

O goleiro Bounou lamentou a derrota de Marrocos para a França por 2 a 0, nesta quarta-feira, mas também fez questão de valorizar a atuação da equipe. Em entrevista pós-jogo, ele analisou o confronto e afirmou que os Leões do Atlas sonhavam em se classificar para a final da Copa do Mundo. Por outro lado, Bounou afirmou que Marrocos fez uma grande partida e destacou que o grupo tem mostrado que é capaz de competir contra grandes seleções.

"A partida não foi fácil. Sonhamos em ir para a final e tínhamos certeza da vitória, mas não deu certo. Os meninos fizeram um grande jogo, se esforçaram muito. Criamos chances", disse Bounou.



"Ainda nos resta um jogo que temos de enfrentar com a mesma seriedade que temos mostrado nos encontros anteriores. O grupo realmente tem mostrado que é capaz de competir com as grandes seleções. O primeiro gol complicou o nosso jogo, mas mostramos que tínhamos personalidade e criamos oportunidades depois do gol sofrido. Depois veio o segundo gol com um pouco de sorte... Enfim, fizemos um grande jogo", completou.





Apesar da frustração por não garantir vaga na decisão, a campanha de Marrocos já é histórica. Isso porque os marroquinos se tornaram a primeira seleção africana e a primeira seleção árabe a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo.



Em tempo: Marrocos disputará o terceiro lugar do Mundial do Catar contra a Croácia. As duas seleções se enfrentarão no próximo sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Khalifa Internacional.