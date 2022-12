Randal Kolo Muani comemora o gol marcado na vitória da França sobre Marrocos - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 14/12/2022 19:33

Após a vitória da França sobre Marrocos, o atacante Kolo Muani virou a chave para a final da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista pós-jogo, o camisa 12 dos Bleus mostrou seriedade e ressaltou que "uma final não se joga, se ganha".

"Espero que possamos ir muito, muito longe. Uma final não se joga, se ganha. Vamos abordar a partida com desejo e determinação", destacou Muani.





Vale lembrar que a França garantiu a vaga na decisão do Mundial do Catar ao derrotar o Marrocos por 2 a 0, nesta quarta-feira. Kolo Muani marcou o segundo gol do jogo, que deu tranquilidade à seleção francesa dentro de campo.

"Um sonho de infância, ainda estou no meu sonho. Podemos estar orgulhosos de nós mesmos. Estávamos fortes defensivamente e marcamos o segundo gol para matar o jogo", disse o atacante.

Em tempo: A final da Copa do Mundo do Catar acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. A adversária da seleção francesa será a Argentina.