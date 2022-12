No Al Bayt Stadium, Emmanuel Macron comemora vitória da seleção francesa sobre o Marrocos - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

No Al Bayt Stadium, Emmanuel Macron comemora vitória da seleção francesa sobre o MarrocosFOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 14/12/2022 19:07 | Atualizado 14/12/2022 19:07

O presidente da França, Emmanuel Macron, não escondeu a felicidade com a classificação dos Bleus para a final da Copa do Mundo do Catar. A conquista da vaga veio nesta quarta-feira, com a vitória sobre Marrocos por 2 a 0. Em entrevista pós-jogo, o Chefe de Estado francês elogiou os Leões do Atlas e fez um agradecimento ao técnico Didier Deschamps e aos jogadores da seleção.

"O esporte dá emoções simples e puras. Eu estava tenso porque uma partida nunca está ganha. Os marroquinos jogaram muito bem. Agradeço muito a Didier Deschamps e a este time, uma mistura de gerações diferentes", disse o presidente.

Ainda na entrevista, Macron voltou a exaltar à seleção francesa e elogiou Antoine Griezmann. O camisa 7 dos Bleus, vale destacar, é um dos grandes destaques desta Copa do Mundo.

"Esta equipe me deixou muito orgulhoso. Vi um jogo extraordinário novamente. Griezmann é incrivelmente generoso", afirmou Macron.





Agora, a França vira a chave para a final, que será disputada contra a Argentina. As duas seleções se enfrentarão no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium.

"Todo mundo aproveita o momento, e domingo nós vencemos. Eu estarei lá no domingo", completou o presidente da França.