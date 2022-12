Modric é um dos principais nomes da seleção croata - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 14/12/2022 17:02

Catar - Luka Modric se manifestou pela primeira vez após a eliminação da Croácia na Copa do Mundo, com a derrota por 3 a 0 para a Argentina, na última terça. Nas redes sociais, o meia do Real Madrid se mostrou orgulhoso com a campanha de sua equipe.

"O mundo nos dá grande respeito após a derrota. Nossos fãs estão muito orgulhosos de estarmos entre os 4 melhores do mundo. Assim como na Rússia em 2018, agora no Catar, sou o orgulhoso capitão da seleção que mais uma vez demonstrou a força, a união, a coragem e o caráter dos lutadores da nossa Croácia!", escreveu o jogador.



"São valores que não podem ser alterados quando as coisas ficam difíceis. Então eles são ainda mais importantes!", completou.

O jogador de 37 também prometeu empenho na disputa pelo terceiro lugar, no próximo sábado, no Internacional Khalifa, contra o perdedor do duelo entre França e Marrocos, que disputam a segunda semifinal.