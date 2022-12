Momento em que Mbappé consola Hakimi após o término da partida entre França e Marrocos - FOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 14/12/2022 22:07 | Atualizado 14/12/2022 22:07

Depois da vitória da França sobre Marrocos por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar, Mbappé mandou uma mensagem para o amigo Hakimi. O lateral-direito é seu amigo e companheiro de time no Paris Saint-Germain.

"Não fique triste, irmão. Todo mundo tem orgulho do que você fez, você fez história", escreveu Mbappé.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

Esta amizade entre os dois, vale lembrar, já é conhecida. Meses antes do início da Copa do Mundo, os dois visitaram o Estádio Cidade da Educação. Lá, Mbappé fez uma "previsão" e brincou com Hakimi ao dizer que a França enfrentaria e ganharia de Marrocos. Veja no vídeo abaixo:





Além disso, quando a França eliminou a Inglaterra e garantiu para enfrentar os Leões do Atltas vaga na semifinal, Hakimi escreveu uma mensagem para Mbappé.

"Vejo você em breve, meu amigo".

See you soon my Friend @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

AGENDA DE FRANÇA E MARROCOS

Os Bleus farão a final da Copa do Mundo do Catar contra a Argentina. A decisão acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. Tanto a França quanto a Albiceleste buscarão o tricampeonato mundial.

Já Marrocos disputará o terceiro lugar contra a Croácia. As duas seleções se enfrentarão no sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Khalifa Internacional.