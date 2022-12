Theo Hernández - AFP

Theo HernándezAFP

Publicado 14/12/2022 19:22

Catar - Autor do primeiro gol na vitória de 2 a 0 sobre Marrocos, nesta quarta-feira, que levou a França à final da Copa do Mundo, Theo Hernández se emocionou ao falar sobre o momento que vive na seleção. Será a segunda final de Copa do Mundo consecutiva que ele participa.

"Seguramente, esse é um momento incrível. Vamos jogar duas finais seguidas. Fizemos um bom trabalho, foi muito duro, mas estamos na final. Quero comemorar com minha família, todos os jogadores e o treinador", afirmou Theo.



O lateral também fez questão de dedicar o gol e a classificação a Lucas, seu irmão que era o titular da posição e se lesionou na estreia contra a Austrália.

"Sabemos que vai ser uma partida difícil, mas nós vamos trabalhar para ganhar essa final. Penso bastante no meu irmão e espero que ele esteja lá para ver a final", disse.

Argentina e França fazem a grande final da Copa do Mundo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções buscam o tricampeonato.