Luiz Carlos Jr. e Luis RobertoReprodução

Publicado 14/12/2022 18:12

A Globo transmitiu nesta quarta-feira a partida entre França e Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo, tanto em tv aberta, quanto no canal pago SporTV. Durante a exibição da partida, vazaram os áudios de Luiz Carlos Jr na transmissão de Luis Roberto em vários momentos do jogo.



Aos 17 minutos do primeiro tempo, o atacante francês Olivier Giroud acertou a trave de Bono com forte chute. A empolgação de Luiz Carlos Jr com o lance foi tanta que a voz do narrador do SporTV vazou na transmissão da Globo logo após Luis Roberto contar a jogada.