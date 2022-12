Lionel Messi - AFP

Publicado 14/12/2022 16:51

Catar - O craque argentino Lionel Messi vai ter a honra de estar no próximo domingo, no Catar, em sua segunda final de Copa do Mundo. Derrotado em 2014, o atacante espera conseguir a glória máxima do futebol desta vez. Porém, mesmo que não consiga, o jogador conseguiu repetir um feito de poucos na história do futebol mundial.

Disputar duas decisões de Copa do Mundo não é para qualquer um. Ao conseguir estar em mais uma final, o atacante igualou o feito de grandes nomes do futebol mundial como: Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Ronaldo Fenômeno, Bebeto, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Diego Maradona, Giuseppe Meazza, entre outros poucos privilegiados.

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi terá sua último oportunidade de conquistar o título mais importante que um jogador de futebol tem. Supercampeão pelo Barcelona, o atacante quer encerrar sua carreira levantando a Copa do Mundo.