Didier Deschamps - AFP

Didier DeschampsAFP

Publicado 14/12/2022 15:00

A França está escalada com mudanças para enfrentar o Marrocos no Al Bayt Stadium, às 16h desta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Mundo. Titular dos Bleus, Upamecano aparece como opção no banco de reservas. Já Rabiot sequer foi relacionado. Vale lembrar que eles ficaram de fora do último treino por causa de gripe e não estão suficientemente recuperados, conforme antecipou o "L'Équipe".

O zagueiro Konaté e o meia Fofana, portanto, o substituirão nesta tarde. A boa notícia na seleção francesa fica por conta da presença de Tchouaméni entre os 11 iniciais.

Ele sofreu uma pancada no pé durante o jogo contra a Inglaterra e foi desfalque no treino de segunda-feira. No entanto, retornou às atividades normalmente na terça e inicia a partida contra Marrocos entre os titulares.





Dessa forma, a França está vai a campo com: Lloris; Koundé, Varane, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Em tempo: a partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). O telespectador também pode optar por assistir no streaming, pelo ge, Fifa+, Cazé TV ou Globoplay.