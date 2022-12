Jornalista americano Grant Wahl foi vítima de um aneurisma - Reprodução de Twitter

Publicado 14/12/2022 13:31

Grant Wahl, jornalista norte-americano que morreu na última sexta-feira no Qatar, sofreu uma rutura num vaso sanguíneo, revelou hoje a família.



De acordo com o 'The New York Times', Wahl, que a certa altura se suspeitou ter sido assassinado, desmaiou na tribuna de imprensa no decorrer do jogo Argentina X Holanda e foi imediatamente atendido, sendo realizado a compressão torácica durante 20 minutos.

"A sua morte resultou de uma fraqueza na parede de uma artéria, um aneurisma. A autópsia realizada em Nova Iorque revelou que Grant Wahl, de 49 anos, sofreu uma rutura catastrófica na artéria aorta ascendente, que transporta sangue oxigenado do coração", afirmou o 'The New York Times'.



Uma colega do norte-americana também revelou que o jornalista estava "sob grande pressão e trabalhando muito" enquanto cobria o Mundial. "Não estava dormindo bem. Perguntei se tinha experimentado melatonina (medicamento para regular o ciclo do sono) ou algo do gênero. Ele disse, porém, 'apenas preciso de relaxar um pouco'", apontou.



Wahl, de 49 anos, cobriu oito Copas do Mundo consecutivas, trabalhou para a famosa revista Sports Illustrated, de 1996 a 2020, antes de se juntar à CBS Sports. Em 2021, ele escreveu um livro sobre David Beckham.