Daniella Chavez criticou convocação de jogador para seleção chilena - Reprodução

Daniella Chavez criticou convocação de jogador para seleção chilenaReprodução

Publicado 14/12/2022 10:00 | Atualizado 14/12/2022 10:01

Rio - Crítica voraz da seleção argentina, a musa do OnlyFans, Daniella Chavez, voltou a se revoltar com a classificação da equipe de Lionel Messi para a final da Copa do Mundo. A chilena, que vive no México, acusou a Croácia de encarar a Argentina em um nível inferior ao que jogou nas outras partidas da competição do Catar. E fez menção de que o Mundial está armado para um título da seleção sul-americana.

"Quanto dinheiro a França ou o Marrocos receberão para perder? Esse é o assunto agora! todo mundo que joga contra a Argentina abaixa o nível e dá a vitória de presente", disparou.

Na opinião de Daniella Chavez, a Fifa deseja que a Argentina seja campeã do mundo para premiar a carreira de Lionel Messi, que tem 35 anos, e está disputando sua última Copa.

"A Fifa e o patrão de Messi no PSG planejaram tudo! Era seu presente, tinha que ser agora, porque Messi já assumiu parte do Inter Miami e jogará lá muito em breve para sua aposentadoria e próximo trabalho na Fifa... mas o patrão queria deixá-lo como o jogador que ganhou tudo!", opinou.