Publicado 15/05/2024 15:18

Rio - Anitta contou aos seus seguidores, nesta quarta-feira (15), que foi convidada para uma conversa com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, após ela criticar o Parlamento. Tudo começou quando a cantora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram na última sexta-feira (10) afirmando que, “enquanto o Rio Grande do Sul está embaixo d`água, tem deputado e senador querendo se aproveitar e passar a boiada”.

"É verdade, depois que fiz aquele post cobrando uma ação do presidente do senado, Rodrigo Pacheco e também do Arthur Lira, esse aí eu fiquei sem resposta pra sempre, continuo bloqueada, mas enfim, o Pacheco me procurou, se colocou a disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, eu tenho interesse em encontrá-lo se for para falar e resolver. Falar só por lá eu não tenho paciência nenhuma de ficar debatendo coisa que não vai sair do lugar", iniciou ela.

Anitta disse ainda que está buscando uma data na sua agenda para encontrá-lo. "Não sou da política, sou cantora, mas eu fui nas minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele se colocou a disposição, eu acho importante. Espero que a gente consiga fazer algo. Entendo que na política, uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas, espero que dê alguma coisa... Me sinto agradecida, respeitada, ouvida", completou.

A artista ainda reforçou que é importante que as pessoas não esqueçam as cobranças durante todo ano. "O assunto já está começando a dar uma baixada e isso não pode acontecer. Não é porque estava trend no Twitter que era importante e agora não é mais".

"Tem cobrar dos políticos uma ação, temos que continuar cobrando. Tanto se falou sobre a questão da exploração infantil na Ilha de Marajó, do tráfico de pessoas. Ficou uma mobilização durante uma semana, agora ninguém fala mais. Não é chegar para a celebridade e ficar falando, tem que cobrar os políticos para fazer alguma coisa a respeito das situações. Mesma coisa a ajuda para o Rio Grande do Sul, daqui a três semanas, a galera ainda vai estar precisando de ajuda", concluiu.