Publicado 15/05/2024 20:31

Rio - Hailey Bieber utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para compartilhar uma série de fotos mostrando sua barriguinha de grávida. Em seu Instagram, a modelo, que está à espera de seu primeiro filho com Justin Bieber, encantou os seguidores com os registros.

"As últimas semanas foram assim", escreveu na legenda da publicação em que mostra alguns momentos da rotina e posa com a mão na barriguinha. Nos comentários, Hailey recebeu diversos elogios. Larissa Manoela, por exemplo, reagiu com emojis de coração. "A mais fofa", afirmou Kylie Jenner. "Que mamãe linda", disse uma internauta. "Tão animada para o baby Bieber", ressaltou uma fã.

Nos stories, a modelo revelou qual tem sido seu desejo durante a gravidez. "Atualmente, esse é meu maior desejo. Salada de ovo em cima de um picles com molho picante. E não, vocês não podem me julgar", brincou.