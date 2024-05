Leticia Munniz - Reprodução/Instagram

Rio - Letticia Munniz é capa da revista "Boa Forma" desse mês e, após receber muitas críticas de haters, gravou um vídeo rebatendo as mensagens recebidas. "Pra mim essa é a capa mais linda que já existiu em 39 anos de revista. Ela é a mais linda porque nela tem um corpo lindo, saudável e feliz", disparou ela nesta quarta-feira (15).

Ela ainda mostrou algumas fotos antigas de capas da publicação que prometiam perda de peso de forma rápida e "milagrosa" para as mulheres atingirem ao padrão de corpos magros. A influenciadora e assistente de palco do "Domingão com Huck" também mostrou uma foto de quando estava magra e desabafou sobre todo sofrimento para se encaixar seu corpo no que era cobrado.

"Por revistas como essas eu tive bulimia, vício em laxantes, em remédios tarja preta e compulsão alimentar. Tudo isso me fazia ser magra e eu tenho certeza que se eu saísse na capa da revista com esse corpo aqui, enquanto eu estava vivendo tudo isso, ninguém ia questionar se eu estava saudável ou não", disse.

"A Letticia de hoje, dessa capa revolucionária da Boa Forma faz atividade física todos os dias da semana e não em busca de emagrecimento, entre funcional, remo, sapateado, bicicleta, corrida. A Letticia dessa capa, ao contrário daquela lá de trás, faz acompanhamento com endocrinologista e nutricionista, exames de sangue a cada dois meses. Não fuma, não tem e nem nunca teve nenhum tipo de doença como hipertensão, diabetes, é muito mais saudável do que muita gente magra que eu conheço", completou.

A modelo seguiu falando que para a sociedade só a Letticia magra e doente daquela outra foto que merecia estar nessa capa.

"Vocês que estão perdendo o tempo de vocês xingando, esperneando, me chamando de mentirosa, falando que eu como muito mais do que eu posto, que eu como escondida. Chora que chorar é de graça. Agrade também que não vou perder meu precioso tempo processando vocês. Preciso usar para revolucionar essa sociedade cheia de pessoas podres como vocês. Eu prefiro usar o meu tempo para ajudar mulheres a se salvarem de uma pressão estética que leva milhões dela à depressão, distúrbios, transtornos e até à morte todos os dias", concluiu.