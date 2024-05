Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 15:44

Rio - Tata Estaniecki e Boo Unzeta, de 30 e 31 anos respectivamente, são as apresentadora s do podcast "PodDelas". Nesta terça-feira (14), elas realizaram uma edição especial do programa com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Durante as nove horas de transmissão ao vivo, as influenciadoras conseguiram arrecadar mais de R$ 1 milhão. Tata até respondeu a um comentário cético sobre a destinação do dinheiro, já que certos internautas não acreditaram que ela doaria o que foi arrecadado.



"Queria saber para onde vai esse dinheiro do povo, porque o governo não faz nada, não está chegando dinheiro aqui, tá caótico. Os abrigos estão todos lotados, os animais estão em situação crítica no canil aberto, e o frio está demais. Esse dinheiro, sinceramente, queria saber para onde vai”, disse uma.



"Para o nosso bolso que não vai ser. Graças a Deus, trabalho bastante para ter o meu. Fica tranquila que vai chegar no povo, sim", disse ela. Celebridades como Ana Hickmann, Gkay, MC Daniel, Gustavo Mioto, Duda Reis, Mari Gonzalez, Hariany, e Yasmin Brunet participaram da live do podcast.