Entregador se irrita com Ludmilla e desabafa nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 15/05/2024 13:25 | Atualizado 15/05/2024 16:21

Rio - Um vídeo de um entregador de comida viralizou nas redes socais, na noite de terça-feira (14), após reclamar sobre a forma que foi tratado por Ludmilla quando foi levar uma encomenda para Brunna Gonçalves, mulher da cantora.

"A Ludmilla desceu do carro, olhou para a cara do entregador e, ao invés de pegar a p***a do pedido, ela e os amiguinhos entraram e foram dentro de casa chamar a empregada para vir me atender. Custava ter pegado o pedido? Não custava", acusa o entregador no vídeo.

"Brincadeira esse pessoal... Não vou nem comentar muito. Era difícil pegar o pedido na minha mão? Eu ganho por entrega, filha. Não ganho R$ 30 mil para cantar essas músicas merdas, não. Idiota do C*", completou.

O DIA procurou a assessoria da artista, mas não obteve retorno até o momento.

Os fãs de Lud saíram em defesa dela nas redes sociais e criticaram a postura do profissional.

"Agora pronto, a LUDMILLA, que chegou em casa com amigos viu um entregador parado ia lá sim ver o que ele estava entregando, achou que ela ia te chamar pra comer também? Pelo amor né, ela não pediu nada, não sabia se alguém tinha pedido, e nem se você é entregador de verdade, se poupe!", disse uma fã.

"Daqui a pouco as faxineiras dela vao fazer vídeo reclamando que a Ludmilla não ajuda a limpar a casa kkkk gente, vocês acham que a Ludmilla ou qualquer outro artista milionário fica atendendo porta, pegando lanche de entregador etc? Eles pagam funcionários pra isso. Simples",opinou um internauta.

"Agora pronto ,vão pra cima da Ludmilla só porque ela não quis pegar o lanche com o entregador e pediu a funcionária pegar", disse outra.

Em seus stories do Instagram, Brunna Gonçalves rebateu o entregador e revelou que Ludmilla não sabia do pedido. "No dia 21 de março eu fiz um pedido, eu não estava em casa. Fiz um pedido no aplicativo para entregar aqui em casa. Ludmilla não estava, na época estava ensaiando para o Coachella. Só quem estava em casa era a Nety, que é a moça que trabalha aqui, que cuida da gente", disse.

Segundo a bailarina, ela explicou para a funcionária que o pedido chegaria e que era para ela liberar a entrada do entregador. "Pois bem. O pedido chegou, a Nety foi informada pela portaria, liberou e foi ao encontro da porta para buscar o pedido", contou.

Em seguida, Brunna publicou imagens da câmera de segurança de sua casa no momento em que Ludmilla entra com o carro e logo depois, o entregador chega. "É a hora que a Ludmilla abre a porta do carro para poder sair (...) Ludmilla vai e entra para dentro de casa até porque ela não sabia que eu tinha pedido nada, não sabia de nada. Entrou para dentro de casa. Pronto. Foi isso que aconteceu", afirmou.