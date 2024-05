Anitta volta a falar sobre intolerância religiosa - Reprodução / Instagram

Publicado 15/05/2024 15:36 | Atualizado 15/05/2024 19:10

"Partilhar desinformação, piadas e histórias fictícias de Santeria é racismo religioso. Yoruba, orixá, seus ensinamentos e seu povo merecem respeito como qualquer outra religião. Como todas as outras presentes no meu vídeo", iniciou,"Quantos amigos me ligaram em particular quando eu postei meu vídeo para dizer que essa é a fé deles mas não têm coragem de ensinar sua religião pelo que as pessoas inventam”, continuou.A cantora ainda explicou mais sobre o candomblé. "E eu não entendi até que agora vejo o nível de preconceito de muitas pessoas. Yoruba vem da cultura africana e sua característica principal é exaltar a natureza (e não ‘fazer rituais para amarrar o namorado’), uma pesquisa no Google sem preguiça e descobrem bem".Por fim, Anitta refletiu. "No Brasil, no século passado, essas pessoas que foram levadas à força como escravos para fora do seu país eram mortas e torturadas por expressar sua fé. (Quando dizer.. matar e torturar pode.. rezar aos orixás não). Hoje em dia menos, mas ainda sofrem ataques contra seus templos e ofensas na rua. Eu acredito em Deus, Jesus, orixás e outros. E na minha vida pratico seus ensinamentos muito mais do que pessoas que humilham o outro nas redes sociais".