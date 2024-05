Ex-BBB Tereza pede ajuda para salvar filho das drogas - Reprodução / Instagram / Rede Globo

Ex-BBB Tereza pede ajuda para salvar filho das drogasReprodução / Instagram / Rede Globo

Publicado 15/05/2024 19:24 | Atualizado 15/05/2024 20:31

Rio - Tereza Souza, do "BBB 19", fez um apelo nesta quarta-feira (15) em suas redes sociais. A pernambucana publicou um vídeo contando que trava uma luta há cinco anos para salvar o filho Davi, de 37 anos, das drogas e desabafou sobre como essa situação afeta sua família.

"Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", disse."Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que David vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Mas na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Só que David está num estágio em que ele tem que ser internado à força. Sendo assim, ele só pode ser internado no particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro para me ajudar", falou.