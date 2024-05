Terê, personagem de Davi Lucas em "Alma Gêmea" - Reprodução

Publicado 15/05/2024 18:43 | Atualizado 15/05/2024 19:02

Rio - A icônica novela "Alma Gêmea" (2005) retornou às telas no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo. O personagem Terê, interpretado por Davi Lucas, foi um dos destaques do folhetim. Apesar do sucesso, o jovem deixou a carreira de ator e, atualmente, conversa com seus 225 mil seguidores do Instagram sobre o trabalho dele como psicólogo.

A relação da protagonista Serena (Priscila Fantin) com Terê encanta até hoje os telespectadores. O artista chegou a fazer outros trabalhos até 2016, como a série de comédia "Minha Nada Mole Vida", mas, desde então, se afastou completamente das telas.

Em entrevistas, ele contou que há a possibilidade de voltar ao antigo oficio, mas que a decisão de mudar de carreira foi por conta do assédio dos fãs: "Não tenho mais tanto assédio, graças a Deus. Nunca gostei, não gosto e faço de tudo para conseguir ir a qualquer lugar como qualquer pessoa".

Agora como psicólogo formado, ele dá conselhos de como desenvolver disciplina, e divulga o ebook "Manual Disciplina de Verdade". "Te ajudo a criar Disciplina de Verdade", escreveu na bio. Além dele, outros ex-atores migraram para a Psicolgia, como Lídia Brondi, Paulo Castelli e Cecília Dassi.