Ex de Belo relembra problemas financeiros ao lado do cantorReprodução

Publicado 15/05/2024 17:36 | Atualizado 15/05/2024 17:39

Rio - A ex-namorada de Belo, Luciana Picorelli, relembrou os problemas financeiros durante o relacionamento com o cantor, que aconteceu há 20 anos. Em um vídeo publicado no Facebook, ela afirmou que chegou a ser despejada de um apartamento pago pelo artista pela falta de organização dele com o dinheiro e ressaltou que não foi amante do pagodeiro.

"Eu não fui amante do Belo, tá? Eu tive um relacionamento com o Belo. Só que na época, ele ainda estava morando na mesma casa que a Viviane [Araujo], que era a mulher dele na época. Eles tinham ali um relacionamento conturbado, uma separação não declarada, pelo o que eu sabia ali na época, o Belo já estava vivendo a vida dele e ela já estava vivendo a vida dela", disse.

Luciana, então, falou sobre os problemas financeiros enfrentados durante o relacionamento. "Na época, não sei hoje, mas na época o Belo não tinha uma educação financeira muito boa, então eu fui despejada várias vezes. Eu fiquei ali naquela situação sem saber o que fazer, sem poder voltar para casa", contou, relatando que seus pais eram muito rígidos.

Em seguida, a ex-modelo ressaltou que não ganhou casa e nem carros do cantor. "Ele gastava muito. Ganhava R$ 100, gastava R$ 500. Então, tu imagina se ele ia me dar carro, se ia me dar apartamento. Não dava, a matemática não fechava", pontuou.

