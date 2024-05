Brunna Gonçalves rebate entregador após reclamação sobre Ludmilla - Reprodução

Publicado 15/05/2024 15:53 | Atualizado 15/05/2024 16:16

Rio - Brunna Gonçalves utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para rebater um entregador que viralizou após afirmar que Ludmilla, ao chegar no momento em que ele estaria em sua porta, teria chamado a empregada para receber a entrega . Em seu story do Instagram, a bailarina afirmou que a cantora não sabia do pedido e mostrou imagens da câmera de segurança do momento.

"Olha, gente. Eu fico chocada com pessoas que querem crescer às custas de outras, que ao invés de fazer seu corre, fazer seu trabalho de boa, fica inventando coisa para se crescer por causa de 'like', por causa de visualização", começou.

Brunna, então, revelou que o fato aconteceu há dois meses. "No dia 21 de março eu fiz um pedido, eu não estava em casa. Fiz um pedido no aplicativo para entregar aqui em casa. Ludmilla não estava, na época estava ensaiando para o Coachella. Só quem estava em casa era a Nety, que é a moça que trabalha aqui, que cuida da gente", disse.

Segundo a bailarina, ela explicou para a funcionária que o pedido chegaria e que era para ela liberar a entrada do entregador. "Pois bem. O pedido chegou, a Nety foi informada pela portaria, liberou e foi ao encontro da porta para buscar o pedido", contou.

Em seguida, Brunna publicou imagens da câmera de segurança de sua casa no momento em que Ludmilla entra com o carro e logo depois, o entregador chega. "É a hora que a Ludmilla abre a porta do carro para poder sair (...) Ludmilla vai e entra para dentro de casa até porque ela não sabia que eu tinha pedido nada, não sabia de nada. Entrou para dentro de casa. Pronto. Foi isso que aconteceu", afirmou.

Ainda em seus stories, ela mostrou o entregador indo até a porta para fazer a entrega. "Vem ele. Fica ali olhando o carro para ver quem está ali. Aí quem passa por ele é a bailarina da Ludmilla, Giovana. Aí ele fica put* e sai", disse.

"Então, resumindo, tomem cuidado com o que vocês veem na internet porque 90% das coisas é mentira. 90% das coisas são pessoas querendo passar por cima de outras para poder prejudicar e não estão nem aí se vão prejudicar, quem vão prejudicar. Elas querem crescer, querem engajamento, likes, querem ficar com vídeo viralizado. Então, cuidado com o que vocês veem por aí, gente. A gente graças a Deus teve esse vídeo, a câmera daqui de casa para poder provar que aquilo não existiu, mas muita gente não tem isso", pontuou.