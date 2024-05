Carol Peixinho exibe as curvas em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Carol Peixinho exibe as curvas em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 15/05/2024 13:56

Rio - Carol Peixinho, de 39 anos, curtiu um dia de praia em Salvador, na Bahia, na companhia da irmã, Clarisse Peixinho, que está grávida. Em alguns cliques publicados no Instagram, nesta quarta-feira, a apresentadora e influenciadora digital aparece toda sorridente durante um banho de mar. De biquíni estampado, ela exibiu o corpo escultural.

fotogaleria

"E nada pedi, entreguei ao mar, me molhei no mar, e nada pedi, só agradeci", escreveu Carol na legenda da publicação. Namorado da ex-BBB e No Limite, o cantor Thiaguinho reagiu à postagem. "Do jeitinho que gosta e merece demais! Mas… saudade já!", assumiu.

Nos comentários, os fãs também elogiaram Carol. "Você é feita de mar, de sol… Que energia é essa mulher. Que linda! Amo sereia", afirmou um admirador da apresentadora. "Perfeita", disse outro. "Deusa", opinou uma terceira pessoa.