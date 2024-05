Juliette reflete sobre festas de São João - Reprodução

Publicado 15/05/2024 21:03

Rio - Juliette refletiu, nesta quarta-feira (15), sobre a importância das festas de São João. Em seu Instagram, a cantora, que revelou que vai realizar um evento em homenagem as celebrações juninas, ressaltou que a festa é muito mais do que as produções de maquiagem e tranças no cabelo.

"Enquanto junho não chega, eu resolvi fazer uma produção inspirada no São João. Tem que ter trança, laço, maquiagem caricata, pintinha, tem que pintar o dente. Mas peraí, São João é só isso? Essa é uma visão caricata que reduz uma festa riquíssima, uma das maiores manifestações culturais do nosso país. É alegria, é arte, é música, é moda, é beleza. É impossível reduzir a sua grandiosidade, mas também se renova", pontuou.

