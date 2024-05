Juliette anuncia novo projeto em homenagem às festas juninas - Reprodução

Publicado 14/05/2024 20:19

Rio - Juliette anunciou, nesta terça-feira (14), um novo projeto em homenagem às festas juninas. Em seu story do Instagram, a cantora revelou que o "São JUão" será gravado dia 23 de maio em um evento só para convidados.

"Eu estou com um projeto novo que chama 'São JUão' e vocês vão conhecer uma verdadeira festa de São João. Eu fiz uma releitura de alguns clássicos, misturando também com elementos meus, com uma visão minha, sério. O projeto está muito bonito. Eu vou gravar dia 23 [de maio] em um evento só para convidados, amigos e família. Depois eu vou postar para vocês", disse.

Ajudando ativamente nas chuvas do Rio Grande do Sul com um grupo de famosos nas redes sociais, Juliette afirmou que o projeto vai contar com doações para a tragédia. "No evento, os convidados também poderão fazer doações para o Rio Grande do Sul para deixar essa festa ainda mais bonita e com mais sentido também", contou.