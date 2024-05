Viih Tube, Eliezer e Lua - Reprodução / Instagram

Viih Tube, Eliezer e LuaReprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 15:55

Rio - Eliezer impressionou ao revelar o faturamento da empresa que ele tem com Viih Tube para a filha, Lua. Durante entrevista ao podcast "No Lucro CNN", o ex-BBB contou que teve um faturamento de mais de R$ 17 milhões. O influenciador deu detalhes sobre a marca BabyTube e também falou do gasto milionário com o aniversário de 1 ano da primogênita.

"A Lua nasceu empresária, dona de marca, dona de tudo", brincou Eli. "Tudo o que a gente faz é pra ela, essa é a verdade. A gente abriu a marca BabyTube, que é de brinquedos infantis, no dia que ela nasceu. A gente lançou no dia que ela nasceu. E a marca só nasceu porque ela existiu na nossa vida, porque tanto eu quanto a Vih não sabíamos nada desse mundo da maternidade, esse mundo infantil", disse.



O apresentador do programa revelou os valores que a empresa de Eli movimenta. "Segundo o Sebrae, [movimenta] R$ 16 bilhões por ano. Ou seja, bola dentro. Vocês foram pra um mercado que dá grana".



"Na festa da Lua, as pessoas falam: Ah, gastou tantos milhões'. Mas foi um grande investimento da marca também, porque ali nós lançamos nossa música. Agora a gente entrou no mercado musical infantil, a gente entrou no mercado de animação infantil, no de teatro pra festas infantis. Então o aniversário da Lua foi o momento que a gente investiu tudo o que a gente pôde pra BabyTube acontecer, pra fazer a nossa marca, porque a gente sabia que seria uma grande repercussão", explicou o pai de Lua.



