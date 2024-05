DJ Esttevan e Ricardo Tozzi - Divulgação

DJ Esttevan e Ricardo TozziDivulgação

Publicado 14/05/2024 15:32

São Paulo - O ator Ricardo Tozzi, de 48 anos, fez despontou na televisão em 2012, quando interpretou o galã Fabian, em "Cheias de Charme", que atualmente está sendo reprisada no "Vale A Pena Ver De Novo", da TV Globo. Longe dos folhetins desde 2018, quando atuou em "Orgulho e Paixão", o artista agora divide sua rotina na arte com a carreira de empresário.

Em cartaz com a peça "Ainda dá Tempo", Tozzi também comanda a Casa Cascais, espaço que mistura gastronomia, bem-estar e compras em São Paulo. “Fiquei um tempo dedicado a Casa Cascais, ao restauro, à conceituação de todo projeto. E agora estou de volta ao palcos, que é o que realmente amo, que é a minha profissão de alma. Com esse espetáculo, que é uma peça de comunicação rápida, muito divertida e que está sendo um sucesso com o público. Está entrando na sexta semana e não houve uma apresentação que não estivesse lotada”, explicou. “É claro que ser ator e empreendedor é uma divisão de tempo e energia, mas ambas as carreiras me fazem muito sentido. E eu acho que se faz sentido é porque está no nosso propósito, por tanto vale a pena! Estou muito feliz com essas experiências!”, contou.

No seu negócio, o ator recebe outros artistas, como o Mister Brasil, Esttevan, que comandou o fim de semana do Dia das Mães. Durante o evento, Esttevan, que além de DJ também é maestro multi instrumentista, usou todo o seu talento para trazer uma inusitada mistura entre a música nordestina, erudita e eletrônica. Os artistas posaram juntos bastante animados e até arriscaram alguns passos de dança, deixando a noite ainda mais animada.

“Esse convite do Ricardo foi um divisor importante para mim na questão musical. Ao longo do evento experiências são trocadas, diante de todo o aconchego da casa. E tem sido gratificante sentir o carinho do público amante de boa sonoridade! Cada elogio, cada movimento me mostra que estou levando meu trabalho para tocar além dos corações, criando assim momentos inesquecíveis para cada um presente”, comentou Esttevan, que começou na música ainda criança e agora vem se dedicando ao ofício de DJ e produtor.