Grazi Massafera grava na praia de Grumari e entra de roupa e tudo no mar - Delson Silva / AgNews

Grazi Massafera grava na praia de Grumari e entra de roupa e tudo no mar Delson Silva / AgNews

Publicado 14/05/2024 15:16

Rio - Grazi Massafera, de 41 anos, foi vista gravando trechos de um projeto na Praia do Grumari, no Rio, nesta terça-feira (14). A atriz acabou entrando no mar de roupa e tudo e se divertiu bastante. A artista mergulhou, boiou e fez caras e bocas para as câmeras.