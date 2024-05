Jade Picon desabafa sobre polêmicas com seu nome: Não quero saber - Reprodução

Publicado 14/05/2024 22:34 | Atualizado 14/05/2024 22:48

Rio - Jade Picon desabou, nesta terça-feira (14), sobre polêmicas envolvendo seu nome. Em seu story do Instagram, a influenciadora revelou que não costuma respondê-las e negou que tenha postado indireta após Zé Felipe afirmar, durante o "Sabadou com Virginia", do SBT, que ela seria a ex-namorada mais "enjoada" de João Guilherme.

"Cheguei em casa e agora vou bater um papinho com vocês, gente. Eu não entro em polêmica, não respondo, finjo que nada está acontecendo, entendeu? É minha maneira de existir e viver na internet, de prosperar. Caladinha para vencer. Agora, pegar um vídeo meu antigo e falar que eu postei como indireta para uma coisa que foi antes, não. Não façam isso, por favor", pediu.

"O dia que eu for responder alguma polêmica vai saber na hora que é isso, eu sou muito direta. Ou eu vou postar depois. Mas, assim, aí você faz todo o meu trabalho ser em vão de escapar das polêmicas. Você vai lá, pega um vídeo e fala que eu estou respondendo, eu não estou. Eu não quero saber de nada", afirmou.

Em seguida, Jade explicou o motivo de não gostar de rebater as polêmicas sobre ela. "Vocês sempre veem o meu nome envolvido em várias coisas, eu também vejo, só que genuinamente não sinto a vontade ou a necessidade dentro de mim de responder a isso ou de reagir a isso porque, gente, eu aprendi que todo mundo tem o direito de ter uma opinião (risos)", disse.

"É bobo, só que a partir do momento que você coloca na sua cabeça isso: 'eu vou rebater a opinião do outro?', o que eu quero provar para os outros? Tipo, qual é o sentido disso tudo, sabe? A não ser que seja algo falando do seu caráter, que seja algo sério, mas vocês entendem? Fora que o outro muitas vezes pode estar certo, pode ser uma crítica que você pode inclusive usar a seu favor ou as vezes também vai estar errado e aí cabe a você seguir com sua vida", finalizou.

Entenda

No último sábado (11), Zé Felipe foi questionado, durante participação do "Sabadou com Virginia", do SBT, qual seria a ex-namorada do João Guilherme mais chata, o cantor pontuou: "Chata, não. Enjoada. A Jade. A Jade não é chata, ela é enjoadinha. A Larissa [Manoela] eu vi duas vezes na minha vida e a Bruna Marquezine eu não sei se ele está namorando".

Internautas, então, logo associaram um vídeo publicado por Jade no Tiktok no dia 3 de maio, antes das falas de Zé Felipe irem ao ar, como uma possível indireta para o cantor. "Você viu o que estão falando de você?", questionava a publicação. Jade, por sua vez, dublava a frase: "Está com tempo. Gente, a pessoa está com tempo".

Confira: