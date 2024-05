Nala: saiba o significado do nome da filha de Iza e Yuri Lima - Reprodução

Publicado 14/05/2024 17:46 | Atualizado 14/05/2024 18:19

Rio - Iza e Yuri Lima revelaram na noite desta segunda-feira (13) que o primeiro filho do casal é uma menina e que vai se chamar Nala. Durante uma participação no "Caldeirão com Mion", da TV Globo, que ainda não foi ao ar mas teve um trecho divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (14), a cantora revelou o motivo de ter escolhido esse nome. Confira!

"O nome da minha filha é Nala (...) Mas é porque 'Rei Leão' foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action", contou.

No filme, Nala é a melhor amiga do protagonista Simba e o ajuda a reconquistar seu reinado após ser tomado por Scar e seu exército de hienas. Mais tarde, ela se torna companheira de Simba e mãe de dois filhotes: Kiara e Kion.

No dicionário, Nala significa "presente", "dádiva", "amorosa", "rainha", "sucesso". Iza, então, aproveitou para falar sobre o assunto. "E eu queria um nome diferente. Nala significa presente e é um presente na minha vida, né?", afirmou.

Em outro momento, Marcos Mion perguntou como Yuri reagiu ao saber que será pai de menina. "Yuri está desesperado. Eu fiz um mini chá revelação só eu e ele e aí a cara dele é impagável. Eu acho que ele fala assim: 'Put* que pariu!' (risos). Muito feliz, muito apaixonado", disse.

