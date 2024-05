Deborah Secco combina look com a filha em Londres - Reprodução

Publicado 14/05/2024 16:54

Rio - Deborah Secco compartilhou, nesta terça-feira (14), uma série de fotos em seu story do Instagram ao lado da filha com looks combinando em Londres. A atriz está aproveitando uns dias na Europa com Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura.

"Eu e ela", escreveu ao posarem com saia, casaco e sobretudo cinzas, além um coturno preto e boina. Em seguida, as duas foram clicadas com um "top cropped" preto. "Tem lookinho sem casaco também", avisou a artista.

Já no feed, a atriz aproveitou para publicar outros momentos com a filha na cidade e se declarou. "Londres… Nem nos meus melhores sonhos imaginei a alegria que seria partilhar a vida com ela… O sorriso dela me ilumina… Criar memórias, juntas é o que me da sentido… Te amo minha filha", ressaltou.

