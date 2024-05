Hariany Almeida - Reprodução / Instagram

Hariany Almeida Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 19:31 | Atualizado 14/05/2024 19:32

Rio - Hariany Almeida, de 26 anos, revelou nesta terça-feira (14) através do Stories no Instagram, que está enfrentando uma 'luta espiritual'. A influenciadora fez um textão para desabafar com os seguidores sobre suas angústias.

fotogaleria

"Estou passando por uma luta espiritual muito grande. Às vezes aparecem pessoas que tentam tirar nosso brilho, mas não conseguem. O mundo tá do jeito que tá e as pessoas não aprendem", iniciou.



"Soberba, arrogância, competição, manipulação, não leva a nada. A vida é um sopro, e ao mesmo tempo que você tem tudo, você pode não ter nada. Sempre que alguém tentar colocar vocês para baixo, não revidem se igualando como a pessoa é. Tentem falar de Deus, porque é isso que as pessoas precisam, e quem é da luz incomoda que é da escuridão", continuou.



A ex-BBB concluiu: "A cada dia que passa tenho mais a certeza que não estou nem aí pra bens materiais, e tenho pena da futilidade das pessoas. Daqui dessa vida não quero nada, só quero ter qualidade de vida com quem eu amo, e viver bons momentos, porque no final das contas é isso que vale!".