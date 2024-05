Brunna Gonçalves desembarca no Rio após passar por cirurgia de redução de testa - Victor Chapetta / Agnews

Brunna Gonçalves desembarca no Rio após passar por cirurgia de redução de testa Victor Chapetta / Agnews

Publicado 14/05/2024 18:33

Rio - Brunna Gonçalves desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta terça-feira (14), após realizar uma cirurgia de frontoplastia , para redução da testa, em São Paulo. A ex-BBB foi vista de capuz, com uma faixa na cabeça e óculos escuros.

Mais cedo, mostrou como estava seu rosto e contou que está menos roxa e inchada do que esperava. "Bom dia para quem não acordou tão inchada quanto pensou que fosse acordar. Sério, pensei que fosse ficar toda inchada, com olho roxo, porque as coisas que vi na internet, as pessoas acordavam assim no segundo dia. Pelo visto, não é com todo mundo que isso acontece, estou normal".