Iza revela sexo do primeiro filho com Yuri LimaReprodução

Publicado 14/05/2024 15:47

Rio - O jogador Yuri Lima, namorado de Iza, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (14), para agradecer o carinho que tem recebido após revelarem o sexo do primeiro filho dos dois. O casal, que está à espera de uma menina, ainda contou que ela vai se chamar Nala.

"Obrigado por todas as mensagens que tenho recebido de carinho. Nala já está sendo muito amada", escreveu Yuri. Em seguida, ele compartilhou que ganhou o livro "Pai de Menina" do Marcos Mion. "Muito obrigado pelo presente, Marcos Mion. Veio na hora certa", disse.

Na segunda-feira (13), Iza publicou em suas redes sociais um vídeo do momento intimista da descoberta do sexo de seu bebê com Yuri . "Bem-vinda, Nala", escreveu Iza ao contar o nome do bebê. No registro, o casal aparece com roupas brancas dentro de casa quando a cantora fura uma bola e surgem papéis roxos, revelando que serão pais de uma menina.