Iza revela sexo do primeiro filho com Yuri LimaReprodução

Publicado 13/05/2024 23:09

Rio - Iza revelou, nesta segunda-feira (13), o sexo de seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. Em seu Instagram, a cantora, que está à espera de uma menina, compartilhou o momento intimista da descoberta e não escondeu a emoção.

"Bem-vinda, Nala", escreveu Iza ao contar o nome do bebê. No registro, o casal aparece com roupas brancas dentro de casa quando a cantora fura uma bola e surgem papéis roxos, revelando que serão pais de uma menina.

Nos comentários da publicação, internautas celebraram a descoberta. "Ai", disse Sasha Meneghel seguido de emojis de coração. Maísa também reagiu ao vídeo. "Muito lindo, parabéns", ressaltou Lucas Rangel."Eu amei a revelação, simples e linda! mais uma vez tu acertando em tudo", afirmou uma seguidora.

Confira: