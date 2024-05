Victor Hugo - Reprodução

Publicado 14/05/2024 19:02

Rio - Durante episódio de terça-feira (14) do "A Bolha", reality show idealizado e apresentado por Victor Hugo, ele revelou que está em um relacionamento não-monogâmico com parceiro que não é famoso: "É a Bolha do amor", disse;

Apesar de não revelar o nome, ele afirmou que o namorado o ajuda a editar o programa, que vai ao ar no Youtube. "Se me virem ficando com outras pessoas, é porque está tudo certo", explicou. "Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma que eu sou do trisal. Gosto é de geral. Viva o poliamor", acrescentou.

Victor Hugo é apresentador e criador do reality show "A Bolha" Reprodução

O ex-brother brincou com situação do Big Brother 20, em que ele gostava do participante de Guilherme Napolitano, que, por sua vez, teve um relacionamento com a ex-sister Gabi Martins. O "trisal" resultou em VTs mostrando os três deitados juntos na cama ou na beira da piscina, por exemplo.

Telespectadores, porém, não gostaram da atitude de Victor Hugo, por considerarem que ele estava atrapalhando o casal. "O fato de estar num confinamento, com uma pessoa bacana próxima, fez tudo ficar confuso. Pode ter sido uma carência. Mas quando começou, tudo rolou num campo de muito respeito. Eles me chamavam para ir para a piscina e para a cama com eles", relatou ele

Gabi Martins, Victor Hugo e Gabriel Napolitano na cama do BBB 20 Reprodução

"Pensava que estaria hilário para quem via aqui de fora. Quando soube que as pessoas levaram a sério, fiquei muito chocado", continuou. "Com o Gui, meu pensamento era de cuidar, porque o via sofrendo. No meu pequeno histórico de relacionamentos, achava que estava apaixonado. Até pelas conversas que tenho com ele aqui fora, vi que é nada a ver"

O psicólogo revelou que Gui, de todos os participantes, foi quem ele teve uma amizade prolonga pós-BBB, e que eles conversam pelo WhatsApp. Depois do fim do reality da Globo, Victor Hugo ficou um tempo fora dos holofotes e passou em concurso público para profissional de psicologia em Sorocaba, município no interior de São Paulo.