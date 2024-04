Ex-BBB Victor Hugo é aprovado em concurso público - Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2024 07:20 | Atualizado 13/04/2024 07:23

Rio - O ex-BBB Victor Hugo foi aprovado em um concurso público. A informação foi anunciada pelo próprio, em uma publicação no seu perfil do Instagram. Na imagem, ele aparece em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Guilherme, em Sorocaba, São Paulo.



"Primeiro dia no emprego novo na prefeitura. Muito feliz em ser psicólogo na UBS e PA São Guilherme! Concursado eleeee. Vida nova em Sorocaba!!!", escreveu o psicólogo, que também compartilhou nos stories um documento da Prefeitura de Sorocaba dando boas-vindas ao novo servidor.



Victor Hugo participou do "BBB 20", em 2020, edição que teve Thelma Assis como a grande vencedora. Na época, o brother foi o 7º eliminado, com mais de 80%.