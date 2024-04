Djavan lança álbum ao vivo em Maceió: Gratidão imensa pela minha cidade - Divulgação

Djavan lança álbum ao vivo em Maceió: Gratidão imensa pela minha cidadeDivulgação

Publicado 12/04/2024 22:44

Rio - Djvan lançou, na quinta-feira (11), o seu novo álbum "D Ao Vivo Maceió", gravado em sua cidade Natal, onde reuniu mais de 20 mil fãs na estreia mundial de sua mais recente turnê. O projeto conta com 25 canções, incluindo alguns de seus maiores sucessos.

fotogaleria

"Eu tenho um amor profundo e uma gratidão imensa pela minha cidade, por Maceió porque foi ali que eu me formei, foi ali que eu conheci tudo que eu precisava pra ter uma formação diversa como a minha intuição e o meu espírito gostariam. Ali eu conheci o jazz, o R&B, a música flamenca, a música nordestina, a música do Brasil... Me formatei ali", disse.



Já o audiovisual do projeto vai ser liberado ainda no primeiro semestre deste ano. Ao longo de todo o show, o telão projeta imagens de artistas indígenas e periféricos, na cenografia assinada por Gringo Cardia. O figurino de Djavan, uma elegância ao mesmo tempo crua e futurista, ancestral e moderna, marcada por tons terra, foi desenvolvido por Marina Franco, em parceria com o estilista convidado Lucas Leão, e dialoga com o cenário, assim como com a luz de Césio Lima, Mari Pitta e Serginho Almeida.