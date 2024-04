Juliette posta fotos em clima de romance com Kaique Cerveny - Reprodução

Publicado 12/04/2024 20:07 | Atualizado 12/04/2024 20:08

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (12), para compartilhar uma série de fotos ao lado do namorado, Kaique Cerveny. Em seu Instagram, a influenciadora recebeu diversos elogios ao publicar os registros com o atleta e ganhou uma declaração do amado.

"Te amo mais que tudo", comentou Kaique. "Eita casal bonito da peste", disse Anitta. "Como vocês são lindos", relatou Lucas Guimarães. "Ah, que lindeza", afirmou Eliana. Além de nomes famosos, os seguidores de Juliette também fizeram questão de enaltecer o casal. "Se tem um casal mais lindo que esse eu desconheço", ressaltou uma internauta.

Confira:

