Publicado 05/03/2024 22:33

Rio - Juliette participou ao lado de Marina Sena, nesta terça-feira (5), do primeiro episódio do programa 'Surubaum', de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, no Youtube. No papo, a cantora relembrou o começo do namoro com Kaique Cerveny e falou sobre como sua vida sexual influenciou em suas apresentações no palco.

"Demorei [para assumir]. A gente ficou 'ficando' um tempão, uns oito meses até começar a ter compromisso. Eu evitava justamente esse compromisso, assim, porque se o relacionamento não está seguro, você realmente conhece a pessoa, qualquer coisa vai derrubar. Então eu fui levando até eu realmente ter certeza", começou.

Juliette, então, relembrou como os dois se conheceram. "Eu fazia crossfit e aí ele foi campeão de crossfit em 2019. Aí a gente se seguiu, começou a conversar. Ele namorou, ele namorou, a gente parou de se falar e depois do 'Big Brother' retomou o contato", revelou Juliette complementando que se conheceram antes do programa em que saiu vencedora. "Já me seguiu, já se interessou, aí eu falei: 'Esse vale a pena'. Porque se fosse agora eu ia desconfiar um pouco", ressaltou.

A cantora, então, analisou sua trajetória profissional e revelou pontuou como sua vida sexual influenciou em suas apresentações em cima do palco. "Eu tenho pouco tempo de carreira, mas no que eu fiz, se você me olhar antes, vai ver que eu era mais retraída, minhas músicas falavam mais em uma zona de segurança e hoje não, eu falo abertamente sobre algumas coisas que eu não falava. Me sinto mais sensual, mais mulher, mais sexy, totalmente, assim. Eu me sinto uma gostosa cantando em cima do palco e isso tem totalmente a ver com a minha vida sexual", disse.

Em seguida, Juliette complementou: "Coragem, liberdade, se reconhecer, se auto-conhecer, entender o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. De que forma eu quero mostrar a mulher que eu sou. Eu sou várias mulheres. Eu sou a mulher intelectual, a mulher séria, sensual, que rala a bunda no chão e eu quero que as pessoas vejam todas essas mulheres. E minha música reflete isso".

