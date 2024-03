Sem maquiagem e de biquíni, Larissa Manoela aproveita dia de folga - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 21:46 | Atualizado 05/03/2024 21:49

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, aproveitou nesta terça-feira (5), seu dia de folga em Penha, município de Santa Catarina. Através do Instagram, a atriz compartilhou fotos relaxando sem maquiagem e de biquíni.

"A cara do day off", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Internautas enalteceram a beleza natural da artistas nos comentários do post. "Toda natural, bonita pra caramba", escreveu uma fã. "Serenidade no olhar de quem sabe que fica linda com e sem maquiagem", disse outra. "Olha essa pele",falou uma terceira. "O auge da beleza!", elogiou mais uma.