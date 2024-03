Atriz Bruna Hamú anuncia gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 18:38

Rio - Bruna Hamú revelou nesta terça-feira (5), através do Instagram, que está à espera de um bebê, fruto do seu casamento com o palestrante Leonardo Feltrim. A atriz já é mãe de Julio, de 6 anos, de um relacionamento anterior.

"Agora somos quatro! Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa", escreveu o casal na legenda do post em conjunto.



Famosos e internautas parabenizaram o casal. "Que lindos!! Parabéns", comentou Larissa Manoela. "Ahhh que alegria! Vai ser amigo de Lara. Eu amo", vibrou Jeniffer Nascimento. "Ahhhh, parabéns família", celebrou Isabella Santoni. "Que felicidade!", disse a seguidora. "Esse baby já é tão querido e amado", falou a fã.

A atriz foi protagonista de "Malhação Sonhos", participou de "Sangue Bom", "A Lei do Amor" e "A Dona do Pedaço". Já no cinema atuou em "Shaolin do Sertão" e "Estação Rock", de 2020, o último trabalho dela no audiovisual.