Virginia Fonseca e Zé Felipe se divertem com as filhas em viagem para Suíça Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 17:16 | Atualizado 05/03/2024 17:39

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe mostraram nesta terça-feira (5), através do Instagram, que estão aproveitando com as filhas Maria Alice e Maria Flor. A família viajou para Genebra, na Suíça e compartilharam cliques das pequenas brincando em um parque.

"A vida é boa para cara…. (uma música que não da pode completar por motivos de palavras +18, mas acho que vocês sabem qual é)", escreveu a influenciadora em tom de brincadeira, na legenda da publicação. "Amanhã vamos para a neve e estamos super ansiosos. Que Deus nos acompanhe", vibrou. "A vida é boa para cara…. (uma música que não da pode completar por motivos de palavras +18, mas acho que vocês sabem qual é)", escreveu a influenciadora em tom de brincadeira, na legenda da publicação. "Amanhã vamos para a neve e estamos super ansiosos. Que Deus nos acompanhe", vibrou.

Fãs do casal correram para os comentários para enaltecer a família. "Amo a cara de brava da Maria Flor", disse a internauta. "Elas estão maravilhosas, daqui a pouco tem um Zezinho aí pra bagunça ficar ainda mais gostosa", falou mais uma. "Seus lindos! Aproveitem", desejou uma terceira.